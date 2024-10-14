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Sorgun Kaymakamı Aydın'dan okullara ziyaret

Sorgun Kaymakamı Aydın'dan okullara ziyaret
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Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçe merkezindeki okulları ziyaret etti.

Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçe merkezindeki okulları ziyaret etti.

Beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal ile Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi ile Yüzüncü Yıl ve Fatih Ortaokulunu ziyaret eden Aydın, yöneticiler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyarette, okullarda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Aydın, okulda görev yapan öğretmenlerle toplantı yaptı.

Yeni eğitim öğretim yılının kazasız, belasız ve sağlıklı bir şekilde geçmesi için her türlü önlemin alındığını ifade eden Aydın, "Amacımız geleceğinizin teminatı çocuklarımıza iyi bir eğitim öğretim sağlamak. Bunu sağlayabilmek için de okullarımıza ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaretlerde gördüğümüz eksiklerin giderilmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel

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