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Sorgun'da yeni eğitim-öğretim yılı başladı

Sorgun'da yeni eğitim-öğretim yılı başladı
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için ilk ders zili çaldı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için ilk ders zili çaldı.

İlçede 13 bin 677 öğrenci 1250 öğretmen düzenlenen törenle dersbaşı yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Yeşilyurt ilkokulunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yeni eğitim-öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı olmasını dileyerek, öğrencilere başarılı ve sorunsuz bir eğitim yılı temennisinde bulundu.

Öcal, bu eğitim-öğretim yılında 846'sı okul öncesi, 4 bin 586'sı ilkokul, 4 bin 772'si ortaokul ve 3 bin 473'ü lise olmak üzere toplam 13 bin 677 öğrencinin eğitim göreceğini belirterek, "Büyük Önder Atatürk'ün dediği gibi, 'Tek bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak.' Sizlerin de bu bilinçle planlı ve programlı çalışarak hedeflerinize ulaşacağınıza inancımız tamdır. 2026-2027 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA
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