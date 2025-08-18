Sorgun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli yakalandı.
Aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ile 39 fişek ele geçirildi
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel