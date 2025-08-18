Sorgun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Güncelleme:
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli yakalandı.

Aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ile 39 fişek ele geçirildi

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
