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Sorgun'da Su Sıkıntısına Son Verecek Sarı Hamzalı Barajı Tamamlandı

Sorgun'da Su Sıkıntısına Son Verecek Sarı Hamzalı Barajı Tamamlandı
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde inşa edilen Sarı Hamzalı Barajı'nın yapımı tamamlanarak, su sıkıntısının çözümüne yönelik önemli bir adım atıldı. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, baraj ile birlikte su iletim hattı projelerinin de hayata geçeceğini duyurdu.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine inşa edilen Sarı Hamzalı Barajı'nın yapımı tamamlandı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, makamında bir araya geldiği gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ekinci, yaptığı açıklamada, ilçede yaklaşık 30 yıldır devam eden su sıkıntısının çözümü için ciddi adımlar attıklarını bildirdi.

Göreve geldikleri günden bugüne kadar yapılan hizmetleri anlatan Ekinci, "İlçedeki su sorunu, Sarı Hamzalı Barajı ile köklü bir çözüme kavuşacak. Barajın inşaatı tamamlandı. Şimdi barajdan Sorgun'a su getirecek iletim hattının yatırım programına alınması için girişimlerde bulunduk. Bu projeyle birlikte arıtma tesisleri ve içme suyu terfi hattını hayata geçirerek, Sorgun'un su problemini tamamen çözmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Ekinci, belediye olarak su problemini çözmek adına gece gündüz çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
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