Sorgun'da 14 bin 249 öğrenci karne heyecanı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 14 bin 249 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Şehit Enes Gazi İlkokulu'nda düzenlen karne dağıtım töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, anaokulunda 1353, ilk ve ortaokullarda 9 bin 534, liselerde 3 bin 365 olmak üzere toplam 14 bin 249 öğrencinin karne aldığını söyledi.

Sorunsuz bir eğitim öğretim yılı geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Öcal, öğrencilerin yaz tatili boyunca iyice dinlenmelerini bu arada bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.