Sorgun'da köy yolları asfaltlandı

Yozgat'ın Sorgun İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, ilçede bu yıl köy yollarına 7 kilometre birinci kat, 15 kilometre ikinci kat ve 5,5 kilometre sıcak asfalt atıldığını söyledi.

Sorgun'da 2025 yılınde planlanan köy yolu yapım hedefine ulaştıklarını belirten Kayhan, "Bu yıl Cihanşarlı, Gököz, Kapaklı, Günyazı, İsafakılı, Gedikhasanlı, Büyükören, Babalı, Akoluk, Karakaya ve Dişli köyü yollarına toplamda 7 kilometre birinci kat, 15 kilometre ikinci kat ve 5,5 kilometre sıcak asfalt yapılmıştır. Ayrıca 2 bin ton rotmiks kullanılarak bozulan yollara yama ve 38 kilometre de kumlama çalışması yapıldı." dedi.

Kayhan, yolların yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.