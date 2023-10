Sorgun Belediyesi Öğrenci ve İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Yemek Sağlıyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Sorgun Belediyesi tarafından Nihat Orhan Gül Aşevi aracılığıyla öğrenci ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara her gün ücretsiz öğle yemeği veriliyor. Aşevi, her gün 500 öğrenci ve 300 ihtiyaç sahibi vatandaşın sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca, Sorgun Belediye ekipleri, 300 haneye sıcak yemekleri ulaştırıyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde öğrenci ve ihtiyaç sahibi vatandaşların öğle yemekleri, Sorgun Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Sosyal belediyecilik alanındaki başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Sorgun Belediyesi, Nihat Orhan Gül Aşevi ile her gün 500 öğrenci ve 300 ihtiyaç sahibi vatandaşın sıcak yemek ihtiyacını ücretsiz karşılıyor. Profesyonel ekiplerce her gün titizlikle hazırlanan 4 çeşit yemekten öğrenciler, öğle araları Nihat Orhan Gül Aşevi'ne gelerek faydalanıyor. Öğrencilerin yanı sıra yemeklerden hasta, engelli, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlar da istifade ediyor. Sorgun Belediye ekipleri, her gün 300 haneye ulaşarak sıcak yemekleri vatandaşların sofralarına taşıyor.

Öğrenciler de vatandaşlar da memnun

Her öğle arası aşevine gelerek 4 çeşit yemekten istifade ettiğini söyleyen öğrencilerden Muhammet Rıdvan Gülen, "Öğle aralarında aşevine gelip ücretsiz yemek yiyorum. Yemekler her gün çıkıyor ve çok güzel oluyor. Para harcamıyoruz, başkanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Öğrencilerden Mehmet Şahan ise, "Öğle arası arkadaşlarla beraber aşevine geliyoruz, 4 çeşit yemek oluyor burada. Yemeğimizi yiyip okulumuza geri dönüyoruz. Çok hoşumuza gidiyor yemekler" şeklinde konuştu.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'ye desteklerinden dolayı teşekkür eden öğrencilerden Aysima Şahin de, "Aşevinde 3-4 çeşit yemek oluyor, öğle aralarında arkadaşlarla gelip yiyoruz. Bazen akşamları da gelip yemeğimizi yiyoruz. Çok memnunuz, yemekleri çok beğeniyoruz" ifadelerine yer verdi.

Her gün yemek çıkıyor

Nihat Orhan Gül Aşevi'nde günlük 800 öğrenci ve ihtiyaç sahibi vatandaşın yemek ihtiyacının karşılandığını söyleyen Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ise, "Bu aşevimizde her gün 500 öğrencimize öğle yemeği veriyoruz. Bu sayı zaman zaman 600'e çıkabiliyor. Buradaki öğrencilerimizin bir kısmı taşımalı eğitim gören öğrenci. Aynı zamanda burada vatandaşlarımız da ihtiyaç duyduklarında gelip öğle yemeklerini yiyebiliyorlar. Öte yandan biz buradan 300 tane yaşlımıza her gün yemeklerini gönderiyoruz. O yemeklerimiz de ücretsiz ve personellerimiz yaşlılarımızın evlerine kadar yemekleri bırakıyor. Bu aşevini yaptığımız için biz de öğrencilerimiz de çok mutlu. Biz onlardan derslerine iyi çalışmalarını ve başarılı olmalarını istiyoruz" dedi. - YOZGAT