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Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, projelerini paylaştı

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Sorgun Belediye Başkanı ve MHP'nin Belediye Başkan adayı Mustafa Erkut Ekinci, projelerini paylaştı.

Sorgun Belediyesi Alper Gezeravcı Kültür Merkezi'nde gazetecilerle bir araya gelen Ekinci, 31 Mart'taki seçimlerde yeniden başkan seçilmesi halinde gerçekleştirmeyi hedefledikleri yatırımlarla ilçeyi daha da geliştireceklerini söyledi.

Ekinci, altyapı, sosyal, kültürel, yatırım ve istihdam alanında hazırladıkları 20 projeyi tanıtarak, şöyle konuştu:

"Yeni projelerimiz genellikle istihdam ağırlıklı olacak. Sorgun gittikçe büyüyen bir yerleşim merkezi. Bu nedenle yeni iş olanakları oluşturmak, belediye olarak bizlerin de görevidir. Bunlardan termal kaplıca, gıda, hayvan ve organize sanayi bölgesi, yöresel lezzetler durağı, tabiat parkı, kültür merkezi, Hürriyet Meydanı, su arıtma tesisi, otobüs terminali, hilal evler, toplu taşıma ve Türkiyem kart, yeni mezarlık gibi daha birçok projeyi yeni dönemde hayata geçireceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

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