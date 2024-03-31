Sonuçlar geliyor! İzmir'de Cemil Tugay ile Hamza Dağ arasında kıyasıya yarış

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona ererken, sayım ve döküm işleri de başladı.

31 Mart seçimlerinde sonuçları merakla beklenen büyükşehirler arasında yer alan İzmir'de de sonuçlar gelmeye başladı. Sandıkların yüzde 23,2'si açılırken CHP adayı Cemil Tugay yüzde 47,91, Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ 37,14 oy aldı.

İŞTE İZMİR SEÇİMLERİNDE SON DURUM