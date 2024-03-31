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Sonuçlar geliyor! İzmir'de Cemil Tugay ile Hamza Dağ arasında kıyasıya yarış

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Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Yurt genelinde oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona ererken, sayım ve döküm işleri de başladı.

31 Mart seçimlerinde sonuçları merakla beklenen büyükşehirler arasında yer alan İzmir'de de sonuçlar gelmeye başladı. Sandıkların yüzde 23,2'si açılırken CHP adayı Cemil Tugay yüzde 47,91, Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ 37,14 oy aldı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Cemil Tugay Hamza Dağ Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Murat Yıldırım:

Kıyasıya fark ??

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yanıtYanıtla
Name:

İzmirde terlige bile oy veririm diyen CHP seçmenine göre kıyasıya yarış denilebilir:)

yanıt1
yanıt0
JY:

47,YE 37 TABI TABI KIYASIYA YARIS.

6
1
yanıtYanıtla
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