Üye Girişi
Haberler

Soner Arıca Lüleburgaz'da Öğrencilerle Buluştu

Soner Arıca Lüleburgaz'da Öğrencilerle Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarkıcı Soner Arıca, Lüleburgaz'da öğrencilerin düzenlediği etkinlikte sahne alarak şarkılarını seslendirdi. Etkinlik, Lüleburgaz Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi ve yaklaşık bir saat sürdü.

Şarkıcı Soner Arıca, Lüleburgaz ilçesinde öğrencilerin kendi adına düzenlediği etkinlikte şarkılarını seslendirdi.

Lüleburgaz Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde TEK Güzel Sanatları Lisesi öğrencileri tarafından Soner Arıca şarkıları etkinliği düzenlendi.

Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi (LYSA) Cahit Irgat Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler Arıca'nın şarkılarını söyledi.

Etkinliğe katılarak öğrencilere sürpriz yapan Arıca da kendi adına düzenlenen etkinlikte sahne aldı.

Etkinlik, yaklaşık bir saat sürdü.

Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, Arıca'ya çiçek ve plaket verdi.

Eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı

Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezinde 2024-2025 eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem başkanlığında merkezde düzenlenen toplantıya, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda, eğitim öğretim yılının ilk sürecinde yapılan faaliyetler değerlendirilerek ortak sınavlar, resmi törenler, sosyal etkinlikler, projeler, kurslar ile öğrencilerin okula devam ve devamsızlık konuları görüşüldü.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu

İki kız çocuğu, evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

 Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu

Milyon dolarlık dolandırıcılık davasına bakanlık da dahil oldu

 AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı hedefine kararlı şekilde yürüyor

Günlerdir konuşulan iddia hakkında Çelik'ten açıklama
Üç günde, dördüncü 'Vakit tamamdır' paylaşımı yapan MHP'den hala açıklama yok

Üç günde aynı saatte aynı paylaşım! MHP'den hala açıklama yok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Fenerbahçe Zenit MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe Zenit maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Zenit maçı ne maçı, UEFA maçı mı, hazırlık maçı mı? MasterChef Düello kim kazandı? 15 Kasım Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 15 Kasım Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Annem Ankara dizisi nerede çekiliyor? Annem Ankara dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? MasterChef eleme adayları kim? 15 Kasım Cuma bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 15 Kasım Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef karnıyarık tarifi! En güzel karnıyarık tarifi! Karnıyarık tarifi nasıl yapılır? Karnıyarık için malzemeler! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! 15 Kasım Show TV Kızılcık Şerbeti 76. bölüm, yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle? Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle 83. bölüm SON BÖLÜM izle 15 Kasım Cuma!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.