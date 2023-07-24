Soner Arıca, Aybastı Zabıta Memurları ile Halay Çekti
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Geçmişten günümüze hit şarkıları ve pop müziğin sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla Orduluları coşturan Arıca, konserinin ilerleyen saatlerinde 'Güzeller İçinden' isimli şarkıda Aybastı Zabıta Memurları ile halay çekti.
Geçmişten günümüze hit şarkıları ve pop müziğin sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla Orduluları coşturan Arıca, konserinin ilerleyen saatlerinde "Güzeller İçinden" isimli şarkıda Aybastı Zabıta Memurları ile halay çekti.
Kaynak: Magazinkolik / Güncel