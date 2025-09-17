Sondaj Kuyusu Kavgası: Kuzenler Tarafından Dövülen Adam Bayıldı

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, sondaj kuyusu açma kavgasında kuzenleri tarafından tekme tokat dövülen Müslüm Yavuz (44) bayıldı, eşini kurtarmak için gruba taş atarak olay yerine gelen eşi de darbedildi. Olay, mahallelinin araya girmesiyle sonlandırıldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Birecik'e bağlı kırsal Çiçekalan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Müslüm Yavuz ile amca çocukları arasında sondajla açılan su kuyusu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yavuz'un evinin önüne giden amca çocukları, tekme tokat ve kafasına taş vurarak Yavuz'u darbetti. Aldığı darbelerle bayılan Yavuz, yere yığıldı. Durumu gören Yavuz'un eşi, olay yerine koşarak saldırganlara taş atıp karşılık verdi. Kadın da saldırganlar tarafından darbedilip yaralandı. Mahallelilerin araya girmesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı. Yaralanan Yavuz çifti, özel araçla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Müslüm Yavuz'un vücudunda darp izleri olduğu, yüz kemiklerinde kırık tespit edildiği ve gözünde görme kaybı oluştuğu, eşinin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin şikayetçi olan çiftin başvurusu üzerine jandarma ekipleri, kavgaya karışanları belirlemek için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.