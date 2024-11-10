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Sonbaharın Güzellikleri: Dağlı Kuylucu Mağarası'nın Renk Şöleni

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Kastamonu'nun Şenpazar ilçesindeki Dağlı Kuylucu Mağarası, sonbahar mevsiminde sarı ve kahverengi tonlarıyla göz kamaştırıyor. Tescillenmiş bir tabiat varlığı olan mağara, doğa fotoğrafçıları için eşsiz bir görsel şölen sunuyor.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesindeki 181 metre derinliği olan dikey Dağlı Kuylucu Mağarası ve çevresindeki ormanlar sonbahar renklerine büründü.

Dağlı köyü sınırları içerisinde bulunan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2020 yılında "Tabiat Varlığı-B Grubu Mağara" olarak tescillenerek koruma altına alınan Dağlı Kuylucu Mağarası, sonbaharda ziyaretçilerine farklı güzellikler sunuyor.

Sarı ve kahverengi tonlara bürünen mağara ve çevresi dronla görüntülendi.

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Kubilay Onur Can Çalık, AA muhabirine, amatör olarak doğa fotoğrafçılığı yaptığını söyledi.

Dikey olması nedeniyle mağaraya girmenin çok zor olduğunu belirten Çalık "Dağlı Kuylucu mağarası muhteşem görüntüsü ile bıkmadan usanmadan sonbahar aylarında defalarca görsel şöleni yaşamak için ziyaret ettiğimiz yerlerin başında gelmektedir. Akarsu mağara içinden geçerek şelale oluşturmakta ve su yer altında kaybolmakta." dedi.

Kaynak: AA / Ünal Kesmen - Güncel
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