Sonbahar havası etkisini göstermeye başladı

Haber : Sümeyye POLAT ÜLGER

(ANKARA) - Türkiye'de sonbahar etkisini göstermeye başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, sıcaklıkların birkaç gün içinde belirgin şekilde düşmesinin, farklı hava kütlelerinin yer değiştirmesi ve soğuk cephe geçişinden kaynaklanabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Kadıoğlu, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, yazdan sonbahara geçişte sıcaklıkların her gün kademeli düşmesinin gerekmediğini belirtti. Sıcak hava kütlesinin yerini daha soğuk bir hava kütlesinin almasının kısa sürede belirgin sıcaklık düşüşlerine yol açabileceğini söyleyen Kadıoğlu, bu süreçte etkili olan soğuk cephe geçişlerinin rüzgar yönü değişikliği ve yağışla birlikte görülebileceğini kaydetti.

Hava durumu ile iklim değişikliği arasındaki ayrıma da dikkat çeken Kadıoğlu, "Tek bir sıcaklık düşüşüne bakıp 'iklim değişikliği yaptı' diyemeyiz" dedi. İklim değişikliğinin değerlendirilmesinde günlük hava olayları yerine uzun yıllara yayılan ölçümlerin ve bilimsel analizlerin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Kadıoğlu, iklim değişikliğinin genel sıcaklık düzeyini yükselttiğini, bazı bölgelerde sıcak dönemlerin uzayabildiğini ve sonbahar serinliğinin daha geç gelebildiğini aktardı.

Ancak bu değişimin her yerde ve her yıl aynı şekilde yaşanmadığını belirten Kadıoğlu, mevsimlerdeki değişimin uzun yıllara ait veriler üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Kadıoğlu, birkaç günlük hava değişiminin meteorolojik tahminlerle, iklim değişikliğinin ise uzun dönemli kayıtlarla takip edilmesi gerektiğini belirterek, "Mevsimler yok oldu" ya da "Her mevsim geçişi artık daha sert" gibi değerlendirmelerin uzun yıllar verileri incelenmeden yapılmaması gerektiğini ifade etti.

AĞUSTOS SICAKLIĞI NORMALLERİN ÜZERİNDE

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Ağustos 2026 değerlendirmesine göre Türkiye'nin ağustos ayı ortalama sıcaklığı 25,7 derece olarak ölçüldü. Bu değer, 1991-2020 döneminin 25,1 derecelik ortalamasının 0,6 derece üzerinde gerçekleşti.

Raporda ayrıca ağustos ayındaki ortalama minimum sıcaklıkların da uzun yıllar minimum sıcaklık normallerinin üzerinde olduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA