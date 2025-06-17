Son Yolculuğuna Uğurlandı

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücü Mehmet Emin Yıldız'ın (57) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Sapanca Gazipaşa Camisi'ne getirildi. Burada yakınları taziyeleri kabul etti. 3 çocuk babası Yıldız, ikindi vakti Gazipaşa Camisi'nde kılınan namazın ardından Memnuniye Mahallesi'nde defnedildi.

İsa ÇİÇEK/ SAPANCA (Sakarya),