Son Yolculuğuna Uğurlandı
Sapanca'da meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden 57 yaşındaki Mehmet Emin Yıldız, cenaze namazının ardından toprağa verildi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücü Mehmet Emin Yıldız'ın (57) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Sapanca Gazipaşa Camisi'ne getirildi. Burada yakınları taziyeleri kabul etti. 3 çocuk babası Yıldız, ikindi vakti Gazipaşa Camisi'nde kılınan namazın ardından Memnuniye Mahallesi'nde defnedildi.
İsa ÇİÇEK/ SAPANCA (Sakarya),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel