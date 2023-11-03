Son Dakika: Yunanistan'da 5.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Yunanistan'da 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Türkiye'de de hissedildi.

Bu sabah 09.26 sularında EMSC (Euro-Mediterranean Seismological Centre) verilerine göre Yunanistan'da 5.4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

AFAD ŞİDDETİNİ 5 OLARAK DUYURDU

Şiddetli deprem yerin 4 kilometre derinliğinde meydana gelirken, sarsıntı Atina'da ve Türkiye'de de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin merkezinin Boeotia, şiddetinin ise 5 olduğunu açıkladı.

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