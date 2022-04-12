Son dakika! YÖKAK ile Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi protokol imzaladı

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ile Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi arasında kalite güvencesi çalışmalarının geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

YÖKAK'tan yapılan açıklamaya göre, söz konusu protokolü YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar ve Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek imzaladı.

Protokolle, YÖKAK tarafından ulusal ve uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak üniversitenin kalite gelişiminin değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, bu kapsamda yapılacak kalite değerlendirmesinin iki kurum arasında belirlenecek ölçütler çerçevesinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Kurul tarafından üniversiteye yönelik Kurumsal Dış Değerlendirme Programı, İzleme Programı, Kurumsal Akreditasyon Programı ve Ara Değerlendirme uygulamaları gerçekleştirileceğini aktaran Kar, söz konusu uygulamaların aşamalarının YÖKAK tarafından hazırlanacak bir değerlendirme kılavuzunda yer alacağını kaydetti. Kar, üniversitenin, kurul tarafından ilerleyen dönemlerde uygulanmaya başlayacak olası yeni değerlendirme programlarına da gönüllülük kapsamında dahil olabileceğini anlattı.

Protokol sayesinde Türkiye'nin, devletler arası ikili anlaşmalar çerçevesinde gönül coğrafyasında kurduğu üniversitelerin kalite güvencesi kapsamına alınarak değerlendirilmesi ve izlenmesinin mümkün olacağını belirten Kar, benzer bir protokolü Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi için de yapmak istediklerini bildirdi.

Hızla değişen dünyanın gerektirdiği mezunları yetiştirmenin ve istihdam edilebilirliklerini artırmanın yolunun kalite güvencesi sisteminin kurulmasından ve bunun sürdürülmesinden geçtiğini vurgulayan Kar, "İkili anlaşmalarla kurulmuş olan üniversitelerimizin bünyelerine uygun kalite güvencesi sistemi kurmalarına ve kalite güvencesini içselleştirerek kurum kültürü haline getirmelerine katkıda bulunabiliriz. Böylece üniversitelerimizin uluslararası görünürlüklerinin daha da artmasını sağlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.