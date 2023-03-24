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Son Dakika: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı

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Son dakika: Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı. Partinin genel başkanı Fatih Erbakan, ittifak protokolüne imza atacak.

Ak Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'na Yeniden Refah Partisi de katılma kararı aldı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ittifak protokolüne imza atacak. Parti temsilcileri, ittifak protokolünü teslim etmek üzere Yüksek Seçim Kurulu'na götürdü.

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Seçim Sonuçları

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Olgun Kızıltepe
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Yeniden Refah Partisi AK Parti Güncel Haberler Son Dakika

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