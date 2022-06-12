Son Dakika: Van'ın Tuşba ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti - Haberler

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Son Dakika: Van'ın Tuşba ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti

Haberler.com - Emre İliksiz - Güncel
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Son dakika: Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedilirken, Van Valiliği'nden yapılan açıklamada ""Merkez üssü Tuşba ilçemiz olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah beterinden korusun." ifadelerine yer verildi.

Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. AFAD'ın verilerine göre deprem yerin 18 kilometre altında meydana geldi.

AFAD'TAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AFAD, "Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasında bulundu. AFAD'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi: "Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Son Dakika: Van'ın Tusba ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

VALİLİK: ALLAH BETERİNDEN KORUSUN

Yaşanan depremin ardından Van Valiliği sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Valilik'ten yapılan açıklamada "Merkez üssü Tuşba ilçemiz olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah beterinden korusun." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Van'ın Tuşba ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti

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Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

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