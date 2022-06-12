Son Dakika: Van'ın Tuşba ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti - Haberler

Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. AFAD'ın verilerine göre deprem yerin 18 kilometre altında meydana geldi.

AFAD'TAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AFAD, "Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasında bulundu. AFAD'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi: "Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."

VALİLİK: ALLAH BETERİNDEN KORUSUN

Yaşanan depremin ardından Van Valiliği sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Valilik'ten yapılan açıklamada "Merkez üssü Tuşba ilçemiz olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah beterinden korusun." ifadelerine yer verildi.