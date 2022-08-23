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Son Dakika | Üsküdar'da ilginç uyku kamerada: Biri otomobil üstünde, diğeri sahildeki kayalıklarda uyudu

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Son dakika gündem haberine göre Üsküdar'da ilginç uyku kamerada: Biri otomobil üstünde, diğeri sahildeki kayalıklarda uyudu Üsküdar'da bir vatandaş sahil şeridine park ettiği otomobil üzerinde uyuyakaldı.

Üsküdar'da ilginç uyku kamerada: Biri otomobil üstünde, diğeri sahildeki kayalıklarda uyudu

İSTANBUL - Üsküdar'da bir vatandaş sahil şeridine park ettiği otomobil üzerinde uyuyakaldı. Şahsın otomobil üstünde, bir diğer şahsın ise sahildeki kayalıklarda uyuduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Üsküdar Salacak Sahili'nde sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş park halindeki otomobil üzerinde uyudu. Araç üzerinde yatan şahsın yanı sıra arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişiyse sahilde kayalıklarda uyurken görüntülendi. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında uykusuna devam eden şahısların o anları kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Güncel

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