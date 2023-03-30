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Son Dakika! Üniversitelerde yüz yüze eğitim 3 Nisan'da başlıyor

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Son dakika! YÖK Başkanı Erol Özvar, deprem sonrasında üniversitelerde eğitime ara verilmesine ilişkin konuştu. Özvar, "Üniversiteler 3 Nisan'da açılıyor, isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilecek." dedi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin yeni kararları açıklamak üzere basın toplantısı düzenledi. Özvar, üniversitelerde eğitimin 3 Nisan'da yüz yüze başlayacağını açıkladı.

Özvar, "Deprem bölgesinde bulunan üniversitelerimizde bulunan idari personel sayımız 30 bin civarındadır. Depremde 1589 öğrenciyi kaybettik. Yükseköğretim kurulu olarak depremin etkilerini azaltmak için bir takım tedbirler aldık." dedi.

Son Dakika! Üniversitelerde yüz yüze eğitim 3 Nisan'da başlıyorYÖK Başkanı Erol Özvar

Alınan kararları paylaşan Özvar, "17 Şubat 2023 tarihinde deprem nedeniyle 2022-2023 akademik yılında uzaktan öğretim olarak karar vermiştik. 3 Nisan 2023 tarihi itibarıyla 2022-23 eğitim öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere, uzak öğretim ile isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilebilmesine karar verildi. Bahar dönemindeki ara sınavların şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılabilmesine karar verildi." ifadelerini kullandı.

Özvar açıklamasını şöyle sonlandırdı: "Yarıyıl sonu tek ders gibi sınavların ise ne zaman ve nasıl yapılacağının üniversitelerimizin yetkili kurulları tarafından belirlenmesine karar verilmiştir."

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (2)

Emir Kul:

"Bahar dönemindeki ara sınavların şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak çevrim içi yapılması.." Hiçbir online sınav, sınav değildir! Devletin bütün imkanları elinde olan ÖSYM sınavlarını adaylara internetten yapsın biz de hep birlikte görelim nasıl şeffaf oluyormuş!

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Emir Kul:

Yoklama alınmayan derse hiçbir üni. öğrencisi düzenli olarak katılmaz!

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