Son Dakika! Ukrayna'dan İstanbul'a gelen yük gemisi Boğaz'da karaya oturdu, deniz trafiği askıya alındı

Son dakika! Ukrayna'dan İstanbul'a gelen 142 metre uzunluğundaki yük gemisi, dümen arızası nedeniyle Boğaz'da karaya oturdu. Kurtarma çalışmaları nedeniyle deniz trafiği geçici olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halinde bulunan 143 metre uzunluğundaki yük gemisinin karaya oturması nedeniyle askıya alındığı bildirildi. Gemide dümen arızası tespit edildiği öğrenildi.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken Umuryeri'nde karaya oturan MKK-1 isimli 142 m boyundaki dökme yük gemisi için, Kurtarma Uzmanımız, Nene Hatun gemimiz, Kurtarma-5, 8, 9 Römorkörlerimiz, KEGM-8 Botumuz ivedilikle olay yerine yönlendirildi" denildi.

Bunun ardından yapılan açıklamada ise Boğaz trafiğinin askıya alındığı açıklandı.