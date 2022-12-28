Son Dakika! Tuzla'da doğal gaz borusu patladı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuşlar bir süre durduruldu

Son dakika! Tuzla Tepeören'de yapılan çalışma sırasında doğal gaz borusu patladı. Bunun üzerine Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar tedbir amaçlı durduruldu. Havalimanının uçuş trafiğine kapatılmasının ardından iniş için alçalan uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Uçuşlar kısa bir süre sonra yeniden başladı.

İstanbul Tuzla'da doğal gaz hattındaki çalışma sırasında zarar gören borudan gaz sızıntısı meydana geldi. Söz konusu çalışma uçakların kalkış yönünde olduğu için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 13.05'ten itibaren uçuşlar tedbir amacıyla durduruldu.

UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI

Havalimanının uçuş trafiğine kapatılmasının ardından iniş için alçalan uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Havalimanında iniş ve kalkışlar kısa bir süre sonra yeniden başladı.