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Son Dakika: Turuncu kategoride yer alan FETÖ firarisi Koray Vural yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi

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Son dakika: MİT, terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan FETÖ firarisi Koray Vural'ı, yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörden arananlar listesinde "Turuncu" kategoride yer alan, "silahlı terör örgütü FETÖ'ye üyelikten" aranan firari Koray Vural'ı, Tacikistan'da yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

ORTA ASYA'DA FAALİYET GÖSTERİYORDU

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün yönlendirmesiyle Tacikistan'a giden ve burada örgüt bünyesinde yönetici pozisyonunda çeşitli kademelerde görev alan Vural, Orta Asya ve Tacikistan'daki örgütsel faaliyetlerin organizasyonunu sağlayan isimler arasında bulunuyordu.

Son Dakika: Turuncu kategoride yer alan FETÖ firarisi Koray Vural yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirildi

KAÇMA PLANLARI YAPIYORDU

Tacikistan'da bulunduğu süreçte Pensilvanya'ya sık sık giderek FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'den talimat alan Vural'ın, firari FETÖ mensubu Emsal Koç'un Türkiye'ye getirilmesi sonrası Tacikistan'dan kaçma planları yaptığı tespit edildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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