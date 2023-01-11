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Son Dakika: Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı için tahliye kararı verildi

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Son dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Fincancı'nın tahliyesine karar verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sözleri gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Fincancı, hedefin Türk Tabipleri Birliği olduğunu, meslektaşlarının böyle bir hedef alınmayı şaşkınlıkla izlediğini ve mahkeme nasıl kararlar verirse versin şaşırmaya devam edeceklerini söyledi. Son sözü sorulan Fincancı, "Bu hukuki bir dava değil, siyasi bir dava. Siyaseten TTB'yi, demokratik ilkeleri yok etmek üzere bir dava" dedi. Mahkeme kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı, 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sözleri gerekçesiyle Türk Tabipleri Birliği (TBB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış ve Fincancı, İstanbul'daki evinde gözaltına alındıktan sonra 27 Ekim 2022'de Ankara Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede ise şüpheli Fincancı'nın TSK'nın meşru müdafaa çerçevesindeki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle terör örgütü propagandası yaptığı belirtilerek, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Öte yandan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yaptığı inceleme sonucu hazırlanan iddianameyi kabul etmiş, şüpheli Fincancı'nın ikamet yerinin İstanbul olması da dikkate alınarak dosyanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince yargılamaya yetkili olduğuna karar verilmişti. Yetkisizlik kararı verilen şüphelinin dosyası ise İstanbul Adalet Sarayı'na ulaşarak İstanbul 24.Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Şebnem Korur Fincancı Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (3)

Bekir Türk:

Hem ceza verip hem tahliye etmek bu nasıl iştir anlam veremedim hem ceza çok az üstüne bir de tahliye bu cezaların azlığı bu türleri daha da cesaretlendiriyor

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vatandaş rıza:

yasada olan cezaları hakimler vermiyor savcılar istemiyor heralde millet bıkıp şeriat gelsin dedirtmek icin mi ne yapanın yaptıgı kar l kalıyor peli şeriat gelirse elin kolun kalırmı caprazlama kesilmezmi sayın makam mevki sahipleri

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Bahattin bakkal :

Dalga geçer gibi herşey mübah bu ülkemde

Cevap Yaz 3 50 Yayından Kaldır
500
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