Son Dakika | Turistleri taşıyan safari aracı cip devrildi; 5 ölü, 4 yaralı (3)

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Son dakika haberleri... VALİ VEKİLİ YILMAZ'DAN, YARALILARA ZİYARETMuğla Vali Vekili Ali Yılmaz, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Sağlık Müdürü Ali Burak Mülayim'le birlikte Marmaris'teki kazada yaralananlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
VALİ VEKİLİ YILMAZ'DAN, YARALILARA ZİYARET
Muğla Vali Vekili Ali Yılmaz, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Sağlık Müdürü Ali Burak Mülayim'le birlikte Marmaris'teki kazada yaralananlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yılmaz ve beraberindekiler hastane görevlilerinden yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
Cavit AKGÜN- Tuba GÜRSES/MARMARİS (Muğla), -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel