Trabzonspor, Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Ümraniyespor'a konuk olan Trabzonspor, rakibini 4-1'lik skorla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Ümraniyespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, Umut Nayir'in 12'de attığı golle maçta öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

AVCI HIZLI BAŞLADI

Trabzonspor ikinci yarıya 3 değişiklikle başladı. Yusuf Yazıcı, Maxi Gomez ve Bakasetas oyuna girdi. Naci Ünüvar, Umut Bozok, Trezeguet çıktı. 63'te Djaniny girdi, Hamsik kenara alındı. 71'de ise uzun süren sakatlığını atlatan Bruno Peres, Arif'in yerine oyuna girdi.

SON SANİYE GOLÜ

Trabzonspor, maçın uzatma dakikalarında Vitor Hugo'nun attığı golle eşitliği yakaladı. Normal süresi 1-1 tamamlanan maç uzatmalara gitti. 101. dakikada Anastasios Bakasetas penaltıdan yararlanamadı.

YUSUF SAHNEYE ÇIKTI

Trabzonspor'da 104. dakikada Yusuf Yazıcı sahneye çıktı. Trabzonspor geriye düştüğü maçta öne 2-1 öne geçti. Yusuf, bu sezon Trabzonspor'daki ilk golünü atmış oldu. Bordo-Mavililer, 111'de Yusuf'un penaltıdan attığı golle skoru 3-1'e getirdi. 114'te Maxi Gomez son sözü söyledi.