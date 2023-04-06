Son Dakika! CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınında silahla ateş açıldı

Son dakika! TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınında silahla ateş açıldı. Haberi duyuran CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur. Savcılık tahkikatı devam etmektedir" dedi.

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden mermiler, siyaset gündemine bomba gibi düşmüştü. Kurşunların, gece inşaata giren hırsızları korkutmak için ateş açan bekçinin silahından çıktığı tespit edilmişti.

"BİNAMIZA YÖNELİK DÜZENLENDİĞİ DÜŞÜNÜLEN BİR SALDIRI"

Olayın yankıları sürerken benzer bir haber de CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.

"MERMİ İSABET ETMEDİ, BOŞ KOVANLAR BULUNDU"

Kaftancıoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur. Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir. Gelişmeler sizlerle paylaşılacaktır."

ÖZGÜR ÖZEL: KİMSEYE SİZ YAPTIRDINIZ DİYEMEYİZ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "İstanbul il Başkanlığımıza silahlı saldırıda bulunuldu. Kimseye siz yaptınız diyemeyiz. Kimseye siz yaptırdınız da diyemeyiz. Cumhur İttifakının kutuplaştırıcı dilinin bunları tetiklediğini söyleyene de haksızsın diyemeyiz. Saldırıyı kınıyor faillerin yakalanmasını bekliyoruz" dedi.