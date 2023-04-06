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Son Dakika! CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınında silahla ateş açıldı

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Son dakika! TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınında silahla ateş açıldı. Haberi duyuran CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur. Savcılık tahkikatı devam etmektedir" dedi.

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden mermiler, siyaset gündemine bomba gibi düşmüştü. Kurşunların, gece inşaata giren hırsızları korkutmak için ateş açan bekçinin silahından çıktığı tespit edilmişti.

Olayın yankıları sürerken benzer bir haber de CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.

Son Dakika! CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınında silahla ateş açıldı

Kaftancıoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur. Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir. Gelişmeler sizlerle paylaşılacaktır."

Son Dakika! CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınında silahla ateş açıldı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "İstanbul il Başkanlığımıza silahlı saldırıda bulunuldu. Kimseye siz yaptınız diyemeyiz. Kimseye siz yaptırdınız da diyemeyiz. Cumhur İttifakının kutuplaştırıcı dilinin bunları tetiklediğini söyleyene de haksızsın diyemeyiz. Saldırıyı kınıyor faillerin yakalanmasını bekliyoruz" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Canan Kaftancıoğlu Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (30)

Mehmet Celik:

2023 mayis ortasina kadar moda olacaga benzeyor faransada polisin antraman yapdigi yorgun mermiler de chp binasini siyirmis

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Yücel AtaBir:

Seçim yaklaşırken namaz kılıp oruç tutup seyid torunu olup iftara giderler bu samimiyet degildir karşı taraf senin tarafına kayıyormu hayır sen neden o taraf dogru meyil alıyorsun

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Onur Yener:

Meral ablaya da söyledim en iyisi bomba, daha mağdur gösterir, daha çok ses getirir, hem millet bıktı artık kurşunlanma senaryolarından...

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