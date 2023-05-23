Son Dakika: 5 ilde şafak operasyonu! Terörist başı Duran Kalkan'ın yakın koruması dahil 24 kişi gözaltında
Güncel Haberler
Son dakika: Tekirdağ merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, terörist başı Duran Kalkan'ın yakın koruması dahil 24 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında terörist başı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve 14 Mayıs'ta, Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu 24 kişi gözaltında alındığını duyurdu.
SANDIK MÜŞAHİTLİĞİ DE YAPMIŞ
Soylu, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bugün şafak vaktinde, Tekirdağ merkezli 5 ilde yaptığımız eş zamanlı operasyonda: terörist başı Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs'ta, Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltında alındı. Terörle Mücadele Başkanlığımıza, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Emniyet Müdürlüklerimize ve Kahraman Polislerimize tebrikler"
FOTOĞRAFLARI DA PAYLAŞTI
Bakan Soylu, paylaşımında ayrıca Duran Kalkan'ın korumalığını yapan ve operasyonda gözaltına alınan kişinin fotoğrafını da yayınladı.