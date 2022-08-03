Son Dakika: Ziyareti Çin'le krize neden olmuştu! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Tayvan'dan ayrıldı - Haberler

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Son Dakika: Ziyareti Çin'le krize neden olmuştu! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Tayvan'dan ayrıldı

Son dakika: ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a gerçekleştirdiği ziyaret, Tayvan ve Çin arasında krize neden oldu. Dünya kamuoyunun büyük ilgisi eşliğinde dün Tayvan'a inen Pelosi, temaslarını gerçekleştirmesinin ardından bugün ülkeden ayrıldı.

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Dünya siyaseti dünden bu yana hareketli saatler yaşıyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a gerçekleştirmeyi planladığı ziyarete Çin tarafından tepki gelmesinin ardından Pelosi'nin bu ziyareti iptal edip etmeyeceği merak konusu oldu. Ancak Pelosi'nin uçağı dün Tayvan'a indi. Tayvan tarafında coşkuyla karşılaşan Pelosi, temaslarını tamamlamasının ardından bugün ülkeden ayrıldı.

Pelosi, Asya turu kapsamında Tayvan'ın başkenti Taipei'ye gitti. Tayvan'ın anakaraya bağlanmasını isteyen Çin, ziyaretin gerçekleşmesinin sonuçları olacağı ve ABD ile ilişkilere gölge düşüreceği uyarısında bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı Amerika'nın Çin Büyükelçisi Nicholas Burns'ü Pelosi'nin ziyaretini protesto için bakanlığa çağırdığını açıkladı.

Pelosi ve beraberindeki Kongre heyeti, Taipei şehir merkezindeki Songshan Havalimanı'nda ABD Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağından indi ve Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu ile ABD'nin Tayvan'daki en üst düzey temsilcisi Sandra Oudkirk tarafından karşılandı. Pelosi son 25 yılda Tayvan'ı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı oldu.

Pelosi bugün sabah saatlerinde Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ile ofisinde bir araya geldi. İkili ardından ise öğle yemeği yedi. Reuters haber ajansının konuştuğu dört kaynak ise Pelosi'nin bugün Çin'in insan hakları sicilini açıkça eleştiren bir grupla görüşeceğini belirtmişti. Pelosi'nin bu görüşmelerini gerçekleştirmesinin ardından ülkeden ayrıldığı öğrenildi. Diğer yandan Pelosi için Tayvan'da nişan takdim töreni de gerçekleştirildi.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Hakan Arslanoglu:

Amerika ile Çin arasında savaş çıksa da dolar da düşüşler olsa ne güzel olur..

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