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Son dakika gündem: İki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Gelen son dakika haberine göre Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hikmet Güzel yönetimindeki 58 FH 617 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı

Sultanşehir Oto Sanayi Sitesi Kavşağı'nda Gazi Doğan'ın kullandığı 58 TS 909 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, hafif ticari araçtaki Birgül Doğan ile Hamiyet Doğan yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

Alparslan Türkeş Bulvarı Gazi Doğan Sivas Güncel Haberler Son Dakika

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