Son dakika: Sele kapılan operatörü arama çalışmaları 6. gününde sürüyor (2) Son dakika haberleri... Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünün bulunması için ekipler yoğun mücadele yürütüyor. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünün bulunması için ekipler yoğun mücadele yürütüyor. Selin yaşandığı bölgede çalışma yaparken köprünün bir tarafının çökmesi sonucu kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak'ın bulunması için başlatılan ve havanın kararmasıyla dün akşam ara verilen çalışmalara bugün yeniden başlandı. AFAD, JAK, İHH, itfaiye ekipleri ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğünden gelen polis dalgıçları, dere yatağı ve Melen Çayı boyunca arama gerçekleştiriyor. Suyun içinde ve kenarında aramaları yoğunlaştıran ekipler, Bayrak'ı bulmak için çaba harcıyor. UMKE ekipleri ve ambulans bölgede hazır bekletilirken, operatörün kepçeyle suya kapıldığı mevkideki su da pompalarla tahliye ediliyor. Dere yatağında tarama çalışması yürüten ekipler, daha önce Bayrak'ın kullandığı iş makinesini ve ayakkabısını bulmuştu. AA / Murat Ataseven - Güncel Kaynaşlı Düzce Güncel Haberler Son Dakika

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