Son Dakika! Ekrem İmamoğlu'na, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis istemi - Haberler

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Son Dakika! Ekrem İmamoğlu'na, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis istemi

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Güncel
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Son dakika! 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, İmamoğlu'nun 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine yönelik "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır" sözleriyle hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ekrem İmamoğlu katılmazken, avukatı Kemal Polat hazır bulundu. Hakim önceki celse sanık tarafının reddi hakim talebinin Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirildiğini ve talebin reddedildiğini söyledi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın resmi suç duyurusuna istinaden soruşturma başlatıldığını söyledi. Ekrem İmamoğlu'nun 4 Kasım 2019 günü yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği kaydedilen mütalaada, İmamoğlu'nun "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Sanık avukatı Kemal Polat, reddi hakim talebinin usule aykırı yapıldığını öne sürdü. Polat, mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için süre talep etti. Sanık avukatına süre veren mahkeme duruşmayı erteledi.

Geçtiğimiz aylarda Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde celse arasında açılan duruşmaya katılan Ekrem İmamoğlu savunmasında, "Öncelikle burada verilen demeç bir soru üzerine verilen demeçtir. Sorunun temeli İçişleri Bakanı'nın şahsıma yönelik açıklamalarında 'Ahmak' kelimesini kullanmasıdır. Söz konusu cevabım bu sorunun üzerine olmuştur, dolayısıyla bana kullanılan bu 'Ahmak' kelimesine karşılık olarak kullanılmış bu 'Ahmak' kelimesidir ve muhatabı da Sayın İçişleri Bakanı'dır. İçişleri Bakanı bu tarz ifadeleri birçok kez şahsıma yönelik kullanmıştır ve kullanmaya da devam etmektedir, bu tarz cümlelerin hem seçim ortamında hem de seçim iptal edilmeyen önceki beyanlarında da görmek mümkündür. Kullanmış olduğum kelimenin muhatabı bizzat İçişleri Bakanı'nın kendisidir. O dönemde 'seçimi iptal edenler' ibaresini kullanmamın nedeni ise siyasi iradenin seçimler üzerindeki baskısını ve baskıcı tavrını ifade etmesi şeklinde kullandım. Dolayısıyla asla YSK'yı veya üyelerini herhangi birisini muhatap olarak böyle bir beyanda bulunmadım. Beraatimi talep ederim" demişti.

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Güncel

Ekrem İmamoğlu, ysk, Güncel, Haberler

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Yorumlar (3)

Barbaros:

Talimatla iş yaparak olmaz asıl sorunumuz bekamız göçmenler nedense bir savcı çıkıpta soruşturma açmıyor bunlar nasıl geldi diye…

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mevlüt Altın:

Dön dönebilirsen

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emre akan:

İLK BAŞTAKİ SEÇİMDE ADAMIN HAKKINI YEDİLER ONLARIN CEZASI NE OLACAK?

Cevap Yaz 12 89 Yayından Kaldır
500
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