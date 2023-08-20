Son Dakika: Savaş daha da şiddetlenecek! Danimarka ve Hollanda, Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı gönderiyor

Son dakika: Şubat 2022'de başlayan Ukrayna-Rusya savaşını daha da şiddetlendirecek bir gelişme yaşandı. ABD'nin ardından Danimarka ve Hollanda'da da Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı gönderme kararı aldı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 1,5 yıldır devam ediyor. Ukrayna, ABD'nin ve Batı'nın yardımlarıyla Rusya'ya karşı koymaya çalışırken, savaşın şiddetini daha da artıracak bir gelişme daha yaşandı. ABD'nin ardından Hollanda ve Danimarka da Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı gönderme kararı aldı.

HOLLANDA BAŞBAKANI DUYURDU

Hollanda Başkanı Mark Rutte, söz konusu gelişmeyi "Danimarka ve Hollanda Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermeyi kabul etti" ifadeleriyle duyurdu.

ABD ONAY VERDİ

Hollanda Savunma Bakanlığı, 18 Ağustos'ta Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarını teslim etmesinin ABD tarafından onaylandığını açıklamıştı.

Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, yaptığı açıklamada, "ABD'nin, F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya teslimatını onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, bizim Ukraynalı pilotların eğitimini tamamlamamıza olanak tanıyor." ifadelerini kullanarak, sonraki adımlar için Avrupalı ortaklarıyla temas halinde olduklarını bildirmişti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra da işbirliği için ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'a teşekkür ederek, "Bu adım, Ukrayna'nın kendi halkı ve ülkesini savunması için önemli bir kilometre taşı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

UKRAYNALI PİLOTLARA EĞİTİM VERECEKLER

Ukrayna'ya F-16 tedariki amacıyla Hollanda ve Danimarka'nın öncülüğündeki ülkeler, Ukraynalı pilotları NATO'da yaygın kullanılan ABD yapımı F-16 savaş uçakları için eğitmeyi mayısta kabul etmişti.