Son dakika: Saraykent Kaymakamlığı şehit kabirlerini çiçeklerle donattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Saraykent Kaymakamlığı şehit kabirlerini çiçeklerle donattı

AA - İsmet Öçal - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika: Saraykent Kaymakamlığı şehit kabirlerini çiçeklerle donattı

Son dakika gündem haberi: Yozgat'ın Saraykent Kaymakamlığınca Ramazan Bayramı öncesi ilçede bulunan şehit kabirlerinin çevre düzenlemesi yapılarak, mezarlara çiçek dikildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Yozgat'ın Saraykent Kaymakamlığınca Ramazan Bayramı öncesi ilçede bulunan şehit kabirlerinin çevre düzenlemesi yapılarak, mezarlara çiçek dikildi.

Çevre düzenlemesinin ardından Kaymakam Ali Açıkgöz, İlçe Müftüsü Yasin Baykal, İlçe Vaizi Fatih Şahan ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Ekinci, şehit mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

Açıkgöz, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını veren şehitler için ne yapılsa az olduğunu söyledi.

Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki şehit kabirlerinin çevre düzenlemesi ve temizliğinin yapıldığını ifade eden Açıkgöz, tüm şehitlere rahmet, geride kalan yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehit babası İbrahim Binekci de çalışmalardan dolayı Kaymakam Açıkgöz'e teşekkür etti.

AA / İsmet Öçal - Güncel

Ramazan Bayramı, Saraykent, Hisarcık, Şehit, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title