Son dakika: Sahte altın ve ayarıyla oynanmış teraziyle kuyumcu dolandırıcılığına dava

FARKLI illerde "Yeni iş yeri açacağız" diyerek, sahte külçe altın ve ayarı ile oynanmış hassas terazilerle alışveriş yaptıkları kuyumcu ve altın toptancılarını dolandırdığı suçlamasıyla Mehmet Kaya, kardeşi Orhan Kaya, Erhan Çiftçi ve Özcan Türan hakkında dava açıldı.

Ankara Ulus'ta kuyumculuk yapan F.Ö., geçen yıl kasım ayında kendisinden alışveriş yapan başka bir kuyumcunun ödemede kullandığı 'takoz' diye tabir edilen eritilmiş külçe altınlar sahte çıktığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, külçe altınları kuyumcuya getiren kişinin kimliği tespit edildi. Bu kişinin iletişim numarası mahkeme kararı ile teknik takibe alındı. Yaklaşık 3 ay süren takibin ardından kendisi de kuyumcu olan Mehmet Kaya'nın, Ankara'daki olayın hemen ardından Uşak'ta da bir toptancıyı dolandırdığı tespit edildi. Savcılığın talimatıyla düzenlenen operasyonla Mehmet Kaya, kardeşi Orhan Kaya, Erhan Çiftçi, Özcan Türan, C.N. ve İ.E., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Kaya tutuklanırken, Orhan Kaya, Erhan Çiftçi ve Özcan Türan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. C.N. ve İ.E. hakkında ise savcılık tarafından takipsizlik kararı verildi. Mehmet Kaya da, avukatının tutukluluğa yaptığı itiraz sonrası soruşturma aşamasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.