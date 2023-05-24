Son Dakika! Rusya: Türk Akım ve Mavi Akım'ı koruyan Rus donanmasına ait savaş gemisi saldırıya uğradı

Rusya Savunma Bakanlığı Karadeniz'de ilerleyen, Türk Akım ve Mavi Akım'ı koruyan Rus donanmasına ait "Ivan Hurs" isimli savaş gemisine saldırı düzenlendiğini açıkladı. Bakanlık, saldırının Ukrayna donanmasına ait 3 adet insansız deniz araçlarıyla yapıldığını belirtti. Olayda can kaybı yaşanmadı.

SALDIRI BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANDI

Saldırı İstanbul Boğazı'nın 140 kilometre kuzeydoğusunda gerçekleşti. Rus yetkililer saldırının başarısızlıkla sonuçlandığını, mürettebatın saldırıyı püskürterek güvenliği sağladığını kaydetti.

TÜRK AKIM PROJESİ NEDİR?

Türk Akım projesinin sitesinde yer alan bilgiye göre, açık deniz boru hattı, Rusya'da Anapa kıyısından başlayıp Karadeniz altından 930 kilometre boyunca ilerleyerek Trakya'da Kırklareli'ne bağlı Kıyıköy'de Türkiye'ye ulaşıyor.

Rusya'daki doğalgaz rezervlerini doğrudan Türkiye'nin doğalgaz dağıtım şebekesine bağlayarak Türkiye, Güney ve Güneydoğu Avrupa'ya naklini amaçlıyor.

Türk Akım Gaz Boru Hattı Projesi ile ilgili anlaşma Türkiye ile Rusya arasında 10 Ekim 2016'da imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın internet sayfasındaki bilgilere göre proje, Rusya'dan başlayarak Karadeniz üzerinden, Türkiye'nin Karadeniz kıyısındaki alım terminaline ve devamında Türkiye toprakları üzerinden Bulgaristan ve Yunanistan sınırlarına uzanan ve her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşan bir gaz boru hattı sistemidir.

Proje, Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz arzının yanı sıra Rus gazının Türkiye toprakları üzerinden Avrupa'ya naklini de öngörüyor.

MAVİ AKIM NEDİR?

Mavi Akım Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz nakletmek için Karadeniz geçişli büyük boru hattıdır. Boru hattı merkezi Hollanda olan Rus Gazprom ve İtalyan ENI ortaklığıyla kurulan Blue Stream Pipeline B.V. tarafından inşa edilmiştir. Blue Stream Pipeline B.V. boru hattının deniz bölümünün ve Beregovaya kompresör istasyonunun sahibidir, Gazprom boru hattının Rus topraklarında kalan bölümünün işletmesini üstenmiş olup Türk topraklarında bulunan bölümün işletmesi ise Türk enerji şirketi BOTAŞ tarafından gerçekleştirilmektedir.