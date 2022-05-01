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Son Dakika: Pençe-Kilit operasyonundan acı haber: 1 asker şehit

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Güncel
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Son dakika: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanan 1 asker hastanede şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı'nın teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 30 Nisan 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Mümin Çarkcı teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2022 tarihinde Şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Çarkcı için taziye mesajı yayımladı. Twitter'dan yapılan paylaşımda "Kahraman silah arkadaşımız, 30 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Pençe-Kilit operasyonundan acı haber: 1 asker şehit

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ise Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Çarkcı için başsağlığı mesajı yayımladı. Güler mesajında, "Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Şehit, Güncel, Haberler

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