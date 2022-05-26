Son Dakika! Pençe Kilit Operasyonu bölgesine açılan taciz ateşinde bir askerimiz şehit oldu - Haberler

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit bölgesinde görevli 5 Mehmetçik, geçtiğimiz gün hain PKK'lılarla girdikleri çatışma sonucu şehit düşmüştü. Tüm ülkeyi kahreden saldırı sonrası, aynı bölgeden bir acı haber daha geldi.

TACİZ ATEŞİNDE ŞEHİT DÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyon bölgesinde teröristlerin açtığı ateşte Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral şehit olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Yozgat Valisi Ziya Polat da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda Yozgat'ın Sorgun ilçesi Nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in Pençe-Kilit Harekatında şehit düştüğünü belirtti. Polat, şehidin ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

SİİRT'TE GÖREVLİYMİŞ

Meral'in Siirt 3. Komando Tugayı emrinde görevli olduğu, günün ilk saatlerinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu şehit olduğu öğrenildi.