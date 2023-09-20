Son Dakika: Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda açılan ateş sonucu 1 astsubay şehit oldu, 2 asker yaralandı

Son dakika: Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu sattığı öne sürülen bir şahsın evine baskın düzenledi. Baskında, uyuşturucu satıcısı, jandarma ekiplerine ateş açtı. Saldırıda yaralanan 3 jandarma hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 1 astsubay tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Osmaniye'de bir eve uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon esnasında açılan ateş sonucu 1 astsubay şehit oldu, 2 asker ise yaralandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu sattığı öne sürülen Adil D. isimli şahsın Fakıuşağı Mahallesi'ndeki bir evde olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri bilgi üzerine eve baskın yaptı.

1 ASTSUBAY ŞEHİT OLDU

Yapılan baskın sırasında şüphelinin ateş açması sonucu 3 jandarma yaralandı. Yaralı askerler hastanelere kaldırıldı. Ancak yaralılardan biri kurtarılamayarak şehit oldu. Şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen adli arama faaliyetinde, A.D. adlı şüpheli şahıs tarafından açılan ateşte, Jandarma Teğmen Şule Erdoğdu ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Baysal hafif yaralandı. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt ise ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kahraman Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt maalesef kurtarılamayarak şehit oldu. Acımız büyük. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman jandarmamıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun, yaralı jandarmalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.