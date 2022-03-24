Son Dakika: Öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan ve dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li vekil Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Hdp Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, 2017 yılında Adıyaman'daki operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora'yla çektirdiği fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin gündemine oturan olayın ardından Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılıp yargılanması için hazırlanıp Meclis'e gönderilen fezleke, TBMM Genel Kurulu'na sunulmuştu.

ADRESİNDE BULUNAMADI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel için harekete geçti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Başsavcılık, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçlamasıyla iki ayrı dosyası bulunan şüpheli Güzel hakkında sulh ceza hakimliğinden "yakalama kararı" çıkarılmasını talep etti. Talebi yerinde gören hakimlik, Güzel hakkında yakalama emri çıkardı.