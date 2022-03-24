Son Dakika: Öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan ve dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li vekil Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Haberler

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Son Dakika: Öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan ve dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li vekil Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Son Dakika: Öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan ve dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li vekil Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Son dakika: 2017 yılında operasyonda öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan ve dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li vekil Semra Güzel, hakkındaki soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermemesi ve adresinde bulunamaması sonrası yakalama kararı çıkarıldı.

Hdp Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, 2017 yılında Adıyaman'daki operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora'yla çektirdiği fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin gündemine oturan olayın ardından Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılıp yargılanması için hazırlanıp Meclis'e gönderilen fezleke, TBMM Genel Kurulu'na sunulmuştu.

ADRESİNDE BULUNAMADI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel için harekete geçti.

Son Dakika: Öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan ve dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li vekil Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Başsavcılık, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçlamasıyla iki ayrı dosyası bulunan şüpheli Güzel hakkında sulh ceza hakimliğinden "yakalama kararı" çıkarılmasını talep etti. Talebi yerinde gören hakimlik, Güzel hakkında yakalama emri çıkardı.

Son Dakika: Öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan ve dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li vekil Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Semra Güzel, PKK, HDP, Güncel, Haberler

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