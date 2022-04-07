Son Dakika | OCAK AYINDAKİ KAZALAR, MOBESE KAMERASINDA

UŞAK (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, 148 kişinin hayatını kaybettiği Ocak ayına ilişkin mobese kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, ocak ayında Adana, Balıkesir, Burdur, Bursa, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kütahya, Malatya, Muğla, Niğde, Samsun, Şanlıurfa ve Uşak'ta meydana gelen trafik kazalarından mobese kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı. Trafik Başkanlığı verilerine göre sadece ocak ayında Türkiye genelinde 118'i ölümlü, 12 bin 181'i yaralanmalı, 25 bin 531'i hasarlı olmak üzere toplam 37 bin 830 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 18 bin 142 kişi yaralanırken, 148 kişi de hayatını kaybetti. Görüntülerde kazaların, sürücülerin aşırı hız, kavşaklarda geçiş önceliğine dikkat etmemeleri ya da dikkatsizlikleri sonucu meydana geldiği görüldü.

EN SIK YAPILAN SÜRÜCÜ HATALARI

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

'Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek?