Son dakika: Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
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Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 23.09'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9 kilometre altında gerçekleşen şiddetli sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Saat 23.09'da yaşanan depremin büyüklüğünü AFD 4.4 olarak açıkladı.
Merkez üssü Akdeniz açıkları olan deprem yerin 9.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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