Son Dakika: Muğla'nın Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 23.00'te 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 54 kilometre, kıyıya uzaklığını ise 110 kilometre olarak açıkladı.

Ege Denizi'nde korkutan bir deprem oldu. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 23.00'te meydana gelen depremin şiddeti 5 olarak açıklandı.

MUĞLA'YA 110 KM UZAKLIKTA

Deniz yüzeyinin yaklaşık 54.16 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Muğla'ya 110 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

OLUMUSUZ BİR DURUM YOK

Depremle ilgili şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadı. Ekipler herhangi bir olasılığa karşı teyakkuz halinde.