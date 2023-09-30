Son Dakika: Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 12.38'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

BODRUM VE ÇEVRESİNDE HİSSEDİLDİ

Yerin 6.2 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Bodrum'un yaklaşık 20 kilometre açığında meydana geldi. Sarsıntı Bodrum ve çevresinde hissedilirken, herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.