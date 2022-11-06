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Son Dakika! Terör örgütü PKK'nın sözde Ayn İsa eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

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Son Dakika! Terör örgütü PKK'nın sözde Ayn İsa eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

Son dakika! MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyalet sorumlusu "Azad" kod adlı Irak uyruklu Kays Berho Sulayva'yı Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, sınırlarımız dışında yürüttüğü başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Son olarak Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyalet sorumlusu "Azad" kod adlı Irak uyruklu Kays Berho Sulayva etkisiz hale getirildi.

Son Dakika! Terör örgütü PKK'nın sözde Ayn İsa eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Suriye PKK Güncel Haberler Son Dakika

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