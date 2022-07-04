Son Dakika! MİT, terör örgütü PKK-HPG konseyi üyesi Hanım Demir'i Gara'da etkisiz hale getirdi - Haberler

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Son Dakika! MİT, terör örgütü PKK-HPG konseyi üyesi Hanım Demir'i Gara'da etkisiz hale getirdi

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Son dakika! MİT, terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG konseyi üyesi terörist Hanım Demir'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen operasyonda, terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi "Berfin Nurhak" kod adlı Hanım Demir etkisiz hale getirildi.

YANINDAKİ TERÖRİSTLER DE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terörist Demir, MİT tarafından Irak'ın kuzeyinde takibe alındı. Örgüt kadrolarıyla yapacağı toplantının yerinin tespit edilmesinin ardından Demir'e düzenlenecek operasyon için harekete geçildi. Demir ile beraberindeki PKK'lılar, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.

Son Dakika! MİT, terör örgütü PKK-HPG konseyi üyesi Hanım Demir'i Gara'da etkisiz hale getirdi

BİRÇOK EYLEMDE PARMAĞI VAR

Terörist Demir'in 1990'lı yıllarda terör örgütü PKK'ya katıldığı, güvenlik güçlerine karşı düzenlenen çok sayıda eylemin planlayıcıları arasında yer aldığı öğrenildi. Örgüt içindeki terörist faaliyetlerini Sincar ve Gara'da yürüten Demir'in örgüt kadrolarına ideolojik ve silahlı eğitimler verdiği belirlendi.

Terörist Demir'in, MİT'in 2021'de "Sofi Nurettin" kod adlı terörist Halef el Muhammed'i etkisiz hale getirmesinin ardından örgüt tarafından onun yerine getirildiği öğrenildi. Hanım Demir, örgütün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde HPG konseyinin ve kadın yapılanması olan YJA-STAR konseyinin üyesiydi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

MİT Bölge Daire  Başkanlığı PKK Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (2)

oguz:

ATEŞİN HARLI OLSUN İNŞALLAH

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Ütopik Yorumcu:

Mitin son zamanda yaptığı başarılı operasyonları cidden tebrik ediyorum helal olsun kaç tane üstdüzey ismi gebertti allah yardımcıları olsun yiğitlerimizin..

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