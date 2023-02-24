Son Dakika: MİT'in düzenlediği operasyonla, Taksim saldırısını planlayan terörist Halil Menci Suriye'de öldürüldü

Son dakika: İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği bombalı saldırının planlanmasında kilit rol oynayan PKK/YPG'li Halil Menci, MİT tarafından Suriye'de düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 Pazar günü bombalı bir terör saldırısı gerçekleşmiş, olayda biri çocuk 6 kişi yaşamını yitirirken, 81 kişi de yaralanmıştı.

KİLİT İSMİN, YPG TARAFINDAN KORUNDUĞU BELİRLENDİ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Taksim saldırısı failleri Ahlam Albashır Saleh ile Bilal Hassan'ı yönlendiren ve Bilal Hassan'ın yurtdışına kaçmasını sağlayan Halil Menci'nin, PYD/YPG kontrolündeki Suriye Kamışlı'da örgüt tarafından korunduğunu ve üst düzey YPG mensuplarıyla temas halinde olduğunu tespit etti.

ÖZEL EKİPLE NOKTA OPERASYON

MİT özel operasyon ekibince hassas bir şekilde takip altına alınan Halil Menci, 22 Şubat 2023 tarihinde Kamışlı'da gerçekleştirilen başarılı nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.