Son Dakika! Depremin vurduğu 10 ilde eğitime verilen ara 1 Mart'a kadar uzatıldı

Son dakika! Deprem bölgesinde açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Özer, depremden etkilenen 10 ilde eğitime 1 Mart'a kadar ara verildiğini açıkladı. Özer, "20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim ve öğretim başlayacak, bir daha uzatma olmayacak" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Bu felaketin ardından Milli Eğitim Bakanı Özer, tüm okulların 20 Şubat'a kadar tatil edildiğini açıklamıştı. Deprem bölgesinde 10 ilde ise eğitime ilk etpata 2 hafta ara verilmişti.

"İLÇE VE OKUL TEMELLİ KARARLAR ALACAĞIZ"

Bugün Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulunan Bakan Özer, "10 ilde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 1 Mart tarihi itibariyle 10 ilimizde bölgesel eğitim öğretime geçme kararı vermeyeceğiz. İlçe ve okul temelli kararlar alacağız. 10 ilimizde, ihtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz, kapasiteyi maksimum ve verimli kullanacağız." ifadelerini kullandı.

71 İLDE EĞİTİM, 20 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

Deprem bölgesi olmayan 71 ilde eğitim öğretimin devam edeceğini söyleyen Özer, "20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim ve öğretim başlayacak, bir daha uzatma olmayacak. Deprem olan 10 ilde veliler çocuklarını diğer illere nakil edebilecek. Diğer illerdeki okul kapasitelerini artırmak için çalışıyoruz. Özel öğretim kurumları ile görüşme yaptık. Bu kurumlardaki yüzde 3'lük şehit ve gazi çocukları için olan kapasiteyi yüzde 10'a çıkardık. Yüzde 7'lik kısım depremzede çocuklar için kullanılabilecek." dedi.

"İHTİYAÇ OLAN YERLERDE İKİLİ ÖĞRETİME GEÇECEĞİZ"

Özer açıklamalarına şöyle devam etti: "İhtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz. Bir de şu anda 10 ilimizde toplanma yerleri var. 141 tane bu amaçla çadır kurduk. Tüm toplanma yerinde 10 ilde çocuklarımızı destekleyecek ilave mekanizmalar devreye girecek. Her gün hizmet verdiğimiz kapasitelerimizi artıyoruz. Günlük 2 milyon sıcak Yemek üretiyoruz. 465 vatandaşımızın 25 bini 10 ilin dışında. Yaklaşık 5 bin MEB'in arama-kurtarma ekibi sahada. Yine 2 bin tane rehber ve psikolojik danışmanımız sahada. Kısaca hem eğitim öğretim süreçlerine hem paydaşlarını istişare halinde el birliği yaparak yönetmek için çalışıyoruz. Bakanlığımızın tüm çalışanlarına en içten şükranlarımı sunuyorum."