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Son Dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den İYİ Parti'ye ittifak çağrısı: Ülke hayrına yerel iktidarda komşu olalım

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Son dakika: MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, bir televizyon programı aracılığıyla Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye ittifak çağrısını iletti. Özdemir'in mesajında, "Sayın Genel Başkanımız İYİ Parti'ye yeni bir çağrısını iletiyor ve saygıdeğer kamuoyuyla paylaşıyorlar. Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" ifadeleri yer aldı.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Devlet Bahçeli Meral Akşener İYİ Parti MHP Güncel Haberler Son Dakika

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